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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернов рассказал, что нужно «Спартаку» для попадания в топ-3 РПЛ

11 Мая 2023 • 09:19 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о том, что нужно сделать «народной команде» для попадания в топ-3 по итогам нынешнего сезона. После поражения от петербургского «Зенита» (2:3) «красно-белые» опустились на четвертое место.

«Выиграть оставшиеся матчи. Для этого надо реализовывать свои моменты. Играть в свой футбол. Оба наших конкурента хорошие. Надо выиграть оставшиеся матчи и смотреть, что будет после 30-го тура», - приводит слова Никиты издание «Известия».

После 26 туров «Спартак» имеет в своем активе 49 баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего третьим «Ростова» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов
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