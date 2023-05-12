Сколько побед одержит «Зенит» в оставшейся части сезона-2022/23

За 4 тура до окончания регулярного чемпионата в РПЛ питерский «Зенит» прогнозируемо обеспечил себе первое место. Оставшиеся четыре встречи, с точки зрения турнирного значения, для команды Сергея Семака уже не будут играть существенной роли. Однако в плане распределения мест, как для соперников, с которыми предстоит сыграть (а это «Краснодар», «Оренбург», «Сочи» и «Факел»), так и тем более для конкурентов этих коллективов, результат будет иметь значение. И не просто в плане занятого места, но и в дальнейшей судьбе клуба. Достаточно вспомнить прошлогоднюю развязку в борьбе за сохранение места в РПЛ. В компенсированное время «Уфа» ушла от поражения в поединке с «Рубином», а на его исходе даже сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности, отразив пенальти от хозяев поля. А вот спустя две недели в компенсированное время «Уфа» пропустила на своём родном стадионе и вылетела в ФНЛ, где в настоящее время терпит бедствие. Будет ли представлен Башкортостан даже во Второй лиге в сезоне-2023/24 – теперь большой вопрос.

Пять чемпионств «Зенита»

Питерцы начали в 2018 году активную погоню за «Спартаком» в лидерстве по количеству золотых медалей в российской истории, а их у столичного клуба – 10, причём в период с 1996 по 2002 год серия составила шесть чемпионств подряд. 7 мая главный газпромовский клуб оформил своё девятое первенство при пяти победах кряду. В мае 2024 года есть отличный шанс настичь главного соперника. В сезоне-2018/19 «Зенит» в оставшихся трёх матчах после оформления чемпионства одержал две домашние победы над ЦСКА (3:1) и «Енисеем» (4:1), а вот на выезде, в Ростове-на-Дону уступил 0:1.

«Оренбург», «Сочи» и «Ростов» –традиционные соперники на финише

В 2020-м, в год пандемии и масштабных ограничений, сезон в РПЛ завершился 22 июля. Но своё лидерство футболисты из северной столицы оформили также за четыре тура, как и ныне. В этот раз на поле «Ростова» лидер российского футбола взял верх со счётом 2:1, а также добыл викторию на «Газпром Арене» над своими «подшефными» коллективами – «Сочи» (2:1) и «Оренбургом» (4:1). Единственная потеря пришлась на матч в Грозном, завершившийся вожделенным ничейным итогом 1:1 для «Ахмата».

Два года назад питерцы за два тура до финиша, разгромив столичный «Локомотив» (6:1) в домашнем поединке, стали недосягаемы для ближайшего преследователя «Спартака». Тот поединок стал завершающим для Санкт-Петербурга в сезоне-2020/21. Через шесть дней подопечные Семака так и не смогли размочить ворота главного клуба Башкортостана, но и, что важно, не пропустили. Затем была встреча в Саранске, где на ещё одной арене чемпионата мира - 2018 проводил свои домашние игры ФК «Тамбов». Здесь «Зенит» утолил свою голевую жажду сполна, «отгрузив» пять точных попаданий в рамку ворот уже досрочно простившегося с элитой российского футбола клуба из заштатного областного центра центральной части России.

«Зеркальное» повторение

Через год, «зеркально», фактически день в день, 30 апреля в домашней игре с «Локомотивом» и также в 27-м туре питерцы обеспечили своим поклонникам бессонную ночь в честь празднования своего восьмого чемпионства. На этот раз «железнодорожники» также довольствовались одним забитым мячом, но вот свои позволили поразить трижды. В год своего 97-летия клуб из Северной Пальмиры в оставшихся трёх поединках отличался дважды. Но если в домашнем поединке с «Химками» этого хватило для победы, то на «Открытии Арены» неудачник прошлого чемпионата «Спартак» (10-е место) сумел свести матч с питерцами к ничейному итогу – 1:1. В заключительной игре воспитанник и один из лучших бомбардиров «Зенита» в его истории Александр Кержаков привёл свой клуб «Нижний Новгород» к победе над чемпионом (1:0). Правда, виктория и уверенное сохранение прописки в РПЛ не спасло его от увольнения с поста главного тренера.

Не досчитается очков в Оренбурге или в Сочи

В двух домашних поединках с «Краснодаром» и «Факелом» «Зенит» не должен испытать проблем. История показывает, что на выезде после завоевания золотых медалей чемпион, как правило, терпел одно поражение. Впереди в оставшейся части чемпионата в РПЛ два выездных поединка со своими, если так можно выразиться «одноклубниками». 20 мая поединок в Оренбурге с хозяевами поля, также финансировавшимися из газпромовского бюджета (где «Зенит» неизменно побеждал) и за тур до финиша – встреча с клубом Бориса Ротенберга в Сочи. Согласно статистике, девятикратный чемпион России где-то должен споткнуться.

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Константин Лицин