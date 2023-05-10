Комличенко признался, что после возвращения в Россию был за границей только по работе

Форвард «Ростова» Николай Комличенко вот уже как три года выступает в России. Сначала он был игроком столичного «Динамо», а на данный момент защищает «жёлто-синие» цвета «Ростова».

В интервью «Матч-Премьер» форвард признался, что скучает по Чехии, а также добавил, что не был за границей после возвращения из Европы с целями отдыха.

«В Чехии было классно, нам с женой там очень нравилось. С тех пор не бывал там. Вообще, по‑моему, за границей не был, кроме выездов и со сборной», - заявил форвард.

Также Комличенко добавил, что скучает по еврокубкам. В них российских клубов нет по политически причинам с конца февраля 2022 года.

Комличенко высказался о лучшем тренере в своей карьере