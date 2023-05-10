Комличенко: Когда пришёл Йоканович в «Динамо», сразу понял, что нового шанса не будет

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о своём уходе из московского «Динамо».

Форвард отметил, что, когда на должность главного тренера пришёл Славиша Йоканович, то он сразу понял, что у него не будет шансов, ведь бывали такие ситуации, когда он не наигрывался с основной, но и не тренировался со второй командой.

«Общались с Гафиным. Говорил, чтобы отпустили, в этом не было никаких проблем. Изначально мы договаривались, что я приеду на сборы, а там посмотрим. Но мне сразу дали понять, что на меня не рассчитывают. Так я и тренировался», - заявил Комличенко в программе «Третий тайм» на «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

Комличенко принадлежал «Динамо» 2,5 сезона, но из них один год провёл в аренде в «Ростове».