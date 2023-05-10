Дзюба обратился к травмированному Магкееву

Форвард и один из лидеров столичного «Локомотива» Артём Дзюба обратился к защитнику своего клуба Станиславу Магкееву. Вчера стало известно, что молодой защитник уже во второй раз за последние два года получил одну из самых неприятных и тяжёлых травм в футболе – разрыв крестообразной связки колена.

«Вернёшься сильнее», - написал форвард в своих соцсетях, приложив совместное фото с игроком.

Напомним, что на рубеже 2021-2022 годов Магкеев уже пропускал несколько месяцев из-за травмы «крестов».

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