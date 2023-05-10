Кечинов: «Химки» — единственная команда на вылет, которую не жалко

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о борьбе за выживание в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что ему не жалко только «Химки», ведь на протяжении всего сезона у подмосковного клуба было много отставок и скандалов, но мало футбола.

«Ожидаемо, что «Торпедо» вылетит, но их жалко. У «Факела», «Пари НН» и «Крыльев Советов» хорошие шансы остаться: у них команды сильнее чем те, которые будут из Первой лиги», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что за четыре тура до конца чемпионата в зоны вылета располагаются «Торпедо» и «Химки», а в зоне стыков находятся воронежский «Факел» и «Пари НН».