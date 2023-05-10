Ловчев: «Сейчас «Локомотив» уже играет в своё удовольствие»

Российский эксперт Евгений Ловчев прокомментировал текущее положение московского «Локомотива» в РПЛ.

«Важно, что решив задачу выхода из зоны стыковых матчей, команда не сбавила ход и продолжает играть в своё удовольствие. Видно, что игроки, команда действительно получают кайф от игры», - пишет Ловчев в телеграм-канале.

Напомним, что команда Михаила Галактионова оперативно решила все проблемы, связанные с угрозой вылета из РПЛ и на данный момент идёт на девятом месте в турнирной таблице. У команды 35 очков и в ближайших матчах чемпионата России «железнодорожники» могут улучшить своё турнирное положение, набрав максимально 47 очков.

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