Комличенко высказался о лучшем тренере в своей карьере

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о лучшем тренером в своей карьере.

Форвард отметил, что для него данный вопрос является тяжелым, и он недавно задумывался об этом, но на данный момент он не может кого-то выделить, и, скорее всего, сможет сказать об это только после завершения карьеры.

«В сборной — Черчесов, при котором я получил вызов и дебютировал. И сейчас Карпин, при котором я получаю кайф от футбола, реально удовольствие. Я понимаю, что еще могу прогрессировать», - заявил Комличенко в программе «Третий тайм» на телеканале «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

Комличенко перед возвращением в Россию выступал за чешские «Слован Либерец» и «Млада Болеслав».