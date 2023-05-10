Комличенко: Нет у меня задачи, чтобы залезть в штрафную и подставиться

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Николай Комличенко высказался о том, что на нём команда с берегов Дона часто зарабатывает пенальти.

Форвард отметил, что у него нет задачи, чтобы залезть в штрафную и подставиться, и в этом сезоне, если появляется такая возможность, то он старается пользоваться ей.

«Пока получается так, что меня ассоциируют с пенальти, падениями. Я особо не придаю этому значение. У меня есть главный тренер и команда. К мнению главного тренера прислушиваюсь больше, чем к мнению остальных», - заявил Комличенко в программе «Третий тайм» на канале «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

В текущем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 32 играх во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 14 результативными передачами партнёрам по команде.