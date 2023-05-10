В «Алании» опровергли новость о неготовом стадионе для РПЛ

Во владикавказской «Алании» отреагировали на последние новости в СМИ, в которых сообщается, что реконструкция домашнего стадиона клуба «Спартак» не закончится в 2023 году. А значит, кавказская команда не сможет играть в РПЛ, даже если пробьётся в элитный дивизион по итогам сезона в Первой лиге.

«Эта информация не соответствует действительности. Участие в РПЛ из-за этого под вопросом? Это уже политический вопрос. Его уже не нам решать», - заявил «Чемпионату» вице-президент клуба Данил Гуриев, добавив, что для решения вопроса участия клуба в РПЛ есть глава региона.

На данный момент «Алания» идёт на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, у клуба после 30 туров 52 набранных очка.

«Аланию» не пустят в РПЛ - известна причина