Колосков – о российских игроках: Никто никуда из РПЛ не уедет

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе российских игроков в европейские клубы в ближайшее трансферное окно.

Спортивный деятель отметил, что никто никуда из РПЛ ближайшим летом не уедет, ведь уровень российских футболистов не соответствует уровню для того, чтобы играть в Европе.

«Сперцян? Он что, звезда какая-то? Сколько голов забил Сперцян? А чего тогда? Уже и Тюкавин был, и Захарян — восходящие звезды. И где они сейчас?», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.