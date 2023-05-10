Червиченко – о «Спартаке»: Они вылезают со дна только при помощи всяких Левниковых и Безбородовых

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шансах столичного клуба занять второе место по итогам нынешнего сезона РПЛ.

Спортивный деятель отметил, что столичный клуб вылезает со дна только при помощи «всяких Левниковых и Безбородовых» (арбитры РПЛ), а также думает, что без судейской поддержки «красно-белые» так бы и находились в районе шестого места.

«Мне кажется, что в таких результатах виноват не Абаскаль. У Джикии травма, Промес один матч играет феерически, два матча просто гуляет по поляне. Зимние трансферы получились абсолютно бестолковыми», - приводит слова Червиченко «Риа Новости».

«Спартак» за четыре тура до конца чемпионата располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.