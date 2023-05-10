Борис Игнатьев оценил перспективы Кутепова

Известный российский тренер Борис Игнатьев дал комментарий по поводу перспектив защитника Ильи Кутепова.

Напомним, что недавно Кутепов был отстранён от работы с основным составом «Торпедо». Защитник дал понять, что уже не рассчитывает на возвращение. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона.

Игнатьев считает, что Кутепов сможет найти себе новую команду.

«Конечно, найдутся клубы для Кутепова. У нас 16 команд. Что, они все сформированы серьёзными мастерами? Предложение заграницей? Я не знаю, что для него лучше. Может, у него денег море. Ему надо только быть дома, рядом с детьми и женой. Или он хочет уехать куда-то», - сказал Игнатьев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.