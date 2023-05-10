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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сазонов находит позитив в стыках игроков «Динамо»

10 Мая 2023 • 18:52 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
14.05 16:30

Защитник «Динамо» Саба Сазонов дал комментарий по поводу стычек между футболистами команды на поле.

Во время недавнего матча чемпионата России против «Химок» от вратаря Антона Шунина досталось двоим партнёрам. Игрой ранее голкипер и вовсе нанёс удар Дмитрию Скопинцеву, благо конфликт был очень быстро погашен.

«Стычки между игроками «Динамо» во время матчей? Проблем нет, это эмоции», - сказал Сазонов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

«Давайте честно: если мы после победы над «Химками» 1:0 друг другу пихаем, то, наверное, хотим большего. Это хороший показатель», - добавил футболист.

«Динамо» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 14 мая – против «Ахмата» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Саба Сазонов
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ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
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