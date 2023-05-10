Галактионов высказался об уходе из молодёжной сборной России

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе с поста наставника молодёжной сборной России.

Специалист отметил, что относительно «молодёжки» официальные комментарии должен давать Российский футбольный союз (РФС).

«Со своей стороны всегда говорил и говорю, что я и тренерский штаб всегда готовы работать в сборной. Работа в сборной, неважно на каком уровне, определенная вершина для тренера», - приводит слова Галактионова Sport24.

Напомним, что 38-летний специалист тренировал молодежную сборную России с 2018 года, а в апреле председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных сообщил, что Галактионов покинул пост наставника национальной команды.