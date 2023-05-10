Камоцци назвал страну, где мог бы тренировать Семак

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна, дал комментарий по поводу возможного перехода Сергея Семака из «Зенита» в европейский клуб.

Напомним, что в конце прошлой недели Семак привёл «Зенит» к пятому подряд титулу чемпиона России.

«Я думаю, что Семак сделал всё, что мог в России. Для него было бы важно попробовать себя в другой стране. Нужны новые вызовы. В Италии это сложно будет сделать, но в Турции, например, он бы мог поработать», - сказал Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Действующий контракт Сергея Семака с «Зенитом» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.