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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци назвал страну, где мог бы тренировать Семак

10 Мая 2023 • 18:35 Комментировать (1)

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна, дал комментарий по поводу возможного перехода Сергея Семака из «Зенита» в европейский клуб.

Напомним, что в конце прошлой недели Семак привёл «Зенит» к пятому подряд титулу чемпиона России.

«Я думаю, что Семак сделал всё, что мог в России. Для него было бы важно попробовать себя в другой стране. Нужны новые вызовы. В Италии это сложно будет сделать, но в Турции, например, он бы мог поработать», - сказал Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Действующий контракт Сергея Семака с «Зенитом» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Франко Камоцци
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Комментарии (1)
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wertygaz
10 Мая 2023 в 19:05
Да он без денег Газпрома нигде не потянет. Только Россия, большой спонсор и огромный административный ресурс. Видели же в Еврокубках Зенит всегда на почетном 4 месте...
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