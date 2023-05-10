Агент Барбоза: «Думаю, клубы из Германии, Италии, Франции и Испании следят за Пиняевым»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о шансах полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева продолжить карьеру в европейском чемпионате.

Агент не исключает, что летом россиянин может перейти в европейский чемпионат, и он находится на карандаше у многих клубов, однако это не означает, что ему сразу должны сделать предложения.

«Сомневаюсь, что в нём заинтересованы в Англии, но, думаю, клубы из Германии, Италии, Франции и Испании следят за Пиняевым. Конечно, у него есть перспектива в дальнейшем, он молодой, одарённый игрок», - приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

Контракт 18-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.