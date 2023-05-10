Агент Барбоза считает, что Семак может получить предложение из топ-5 лиг Европы

Паулу Барбоза, футбольный агент из Португалии, считает, что у рулевого «Зенита» Сергея Семака есть шансы на получение предложения от клуба из топовой пятёрки европейских чемпионатов.

Напомним, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Свой пятый подряд титул питерцы обеспечили на минувших выходных, когда обыграли «Спартак» на своём поле со счётом 3:2. «Сине-бело-голубые» стали недосягаемыми на вершине таблицы за четыре тура до финиша сезона.

«Семак играл в Европе, он должен понимать, что найти такой же клуб с финансовой точки зрения будет непросто. Нынешняя политическая ситуация не будет проблемой для переезда в европейский чемпионат. Я думаю, что Семак безусловно может ожидать предложения из топ-5 европейских лиг», - сказал Барбоза, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 13 мая, - против «Краснодара».