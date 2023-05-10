Ярошик заявил о готовности тренировать в России

Иржи Ярошик, который в своё время поиграл за ЦСКА и «Крылья Советов», готов вернуться в Россию уже в качестве главного тренера.

Отметим, что Ярошик с начала марта находится без работы. Тогда он покинул должность рулевого «Тёплице», которую занимал на протяжении полутора лет.

«Почему нет? Такое предложение станет шагом вперёд в моей тренерской карьере», - сказал Ярошик, отвечая на вопрос о возможном приглашении от российского клуба. Слова 45-летнего чеха приводит на своих страницах Metaratings.

Как игрок в Премьер-лиге России Ярошик провёл 103 матча, в которых забил 16 голов.

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