Петржела высказался о возможной работе Семака в Европе

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался о шансах нынешнего наставника команды с берегов Невы Сергея Семака продолжить карьеру в Европе.

Чех отметил, что, пока идёт СВО, Семаку будет сложно найти работу в европейском чемпионате.

«Может быть, только в Венгрии Сергей мог бы продолжить свою тренерскую карьеру. Позволяет ли тренерский уровень Семака работать ему в Европе? Определенно, да», - приводит слова Петржелы Metaratings.ru.

Напомним, что «Зенит» за четыре тура до конца первенства выиграл пятое чемпионство подряд в РПЛ под руководством Семака.