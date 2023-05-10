Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил донской клуб с 93-летием.

- Оказывается, вы много раз уходили из «Ростова» в финские клубы, а потом возвращались. Почему так получалось?

- Я заключал с клубами из Финляндии полугодичные контракты. Там футбольный сезон короткий из-за погоды. Начинается в конце мая, а заканчивается в конце сентября. Им не было смысла заключать со мной долгосрочные контракты, учитывая, что команды там очень считают деньги. Вот так я проводил сезон и возвращался домой.

- Такая же ситуация у вас сложилась, кода вы стали тренировать команду. То уходили из клуба, то приходили обратно.

- Я был в 2000 году главным тренером команды, потом через два года снова занял этот пост, через некоторое время у нас произошла рокировка с Байдачным. Тогда мы сыграли в финале Кубка России. Один раз меня даже официально не увольняли, просто попросили уйти в отпуск, а я спустя некоторое время вернулся.

- Какой матч в качестве главного тренера для вас самый запоминающийся?

- Со «Спартаком» было много интересных игр. Помню, как-то раз обыграли «красно-белых» со счётом 3:2. Это был 2003 год. Мы выигрывали, потом они сравняли, мы за две минуты до конца основного времени вышли вперёд, они на последней минуте снова сравняли, а потом мы на последней добавленной минуте забили и уже выиграли. Ещё много памятных встреч было. Сложно выделить конкретные матчи. Я 180 раз проводил их в качестве главного тренера, игроком ещё сколько матчей провёл!

- Нравится сегодняшний вектор развития команды? Клуб не тратит много денег на трансферы.

- Конечно, мне как коренному ростовчанину в полной мере не нравится такой формат развития клуба. Сейчас даже ростовских футболистов нет особо. Комаров вот в последнем матче с «Факелом» сыграл, Арсений Лангович. Футболисты проявляют себя в клубе и уходят, кто-то из аренды возвращается. Для развитии клуба это не очень хорошо, структура в долгосрочной перспективе не развивается. Мне кажется, что это чисто агентская тема. Просто покупаются игроки и продаются, хотя результат команда показывает неплохой. Но большой перспективы у клуба для дальнейшего развития нет.

- А стиль игры вам нравится? Карпин ставит прямолинейный футбол.

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- Он выжимает максимум из ребят, которые сейчас есть. Трудно из текущей команды сделать коллектив уровня «Зенита», уровень футболистов вряд ли позволит это сделать.