20 лет назад «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 7:1

Ровно 20 лет назад, 10 мая 2003 года, в чемпионате России проходил матч между «Динамо» и «Зенитом». Московская команда тогда победила с очень крупным счётом 7:1. В составе победившей команды хет-трик оформил Эдик Корчагин, а дубли - Огнен Короман и Дмитрий Булыкин. За питерцев тогда забил Александр Кержаков, который отличился в концовке встречи уже после семи голов от «динамовцев».

Представить такой результат в игре между «Динамо» и «Зенитом» в наши дни очень сложно. Питерцы на днях стали чемпионами России пятый раз подряд, причём оформили титул за четыре тура до финиша сезона.

Ровно 10 лет назад было объявлено о том, что Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» сменит Мойес