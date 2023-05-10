Дзюба может пропустить матч «Локомотива» в Самаре

Лидер «Локомотива» Артём Дзюба рискует пропустить ближайший матч команды в чемпионате России против «Крыльев Советов». Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отмечается, что Дзюбе диагностировали ушиб и спазм задней поверхности бедра после матча против «Сочи», в котором он был заменён. Сыграет 34-летний форвард в воскресенье или нет, будет зависеть от его состояния.

Пропустить матч против «Крыльев Советов» может и полузащитник Сергей Пиняев. По данным источника, молодой футболист, скорее всего, отправится в Самару, но вряд ли сыграет из-за риска рецидива.

Добавим, что «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги на текущий момент.