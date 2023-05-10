Сёмин – о Семаке: Он бы смог добиться успеха и не в «Зените», а в любом другом клубе РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о роли Сергея Семака в успехах питерского «Зенита».

Специалист отметил, что не принимает позицию, что любой наставник смог бы добиться также успехов с командой с берегов Невы, ведь были тренеры и до Семака с мировым именем.

«Он пришел из «Уфы», показав результат сначала там. Постепенно двигался по своему тренерскому пути и сейчас добился больших результатов. Он бы смог их добиться и не в «Зените», а в любом другом клубе РПЛ», - приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что под руководством Семака «сине-бело-голубые» выиграли пять последних титулов Российской премьер-лиги.