Ярошик рассказал, что отличает Моуринью от Газзаева

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился своим воспоминаниями о выступлениях под руководством Жозе Моуринью в «Челси». По словам чеха, португалец является очень сильным мотиватором.

«У Жозе были достаточно простые тренировки, но он сумасшедший мотиватор», - сказал Ярошик, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Также Ярошик отметил способность Моуринью в оперативном режиме донести до футболистов свои указания. В этом плане экс-футболист ЦСКА противопоставил Жозе Валерию Газзаеву.

«Играем с «Манчестер Юнайтед», он [Моуринью] за пять минут успевает рассказать, как в защите сыграть, что делать в нападении и как стандарты исполнять. Это большая разница после ЦСКА, потому что с Газзаевым пришлось бы сидеть час», - сказал Ярошик.

В настоящий момент Жозе Моуринью тренирует «Рому».