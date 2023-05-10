Агент Барриоса не исключил уход игрока из «Зенита» в зимнее трансферное окно

Агент колумбийского полузащитника питерского «Зенита» Вильмара Барриоса, Луис Фелипе Поссо, высказался о возможном уходе своего клиента из клуба в летнее трансферное окно.

«В футболе и в жизни бывает всякое. Вильмар очень рад играть за «Зенит», но, если нужен топ-команде, он подумает», - приводит слова агента «Чемпионат».

Контракт 29-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Барриос принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.