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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Барриоса не исключил уход игрока из «Зенита» в зимнее трансферное окно

10 Мая 2023 • 16:59 Комментировать

Агент колумбийского полузащитника питерского «Зенита» Вильмара Барриоса, Луис Фелипе Поссо, высказался о возможном уходе своего клиента из клуба в летнее трансферное окно.

«В футболе и в жизни бывает всякое. Вильмар очень рад играть за «Зенит», но, если нужен топ-команде, он подумает», - приводит слова агента «Чемпионат».

Контракт 29-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Барриос принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос Луис Фелипе Поссо
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