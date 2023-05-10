Губерниев – о Слуцком: «Превратился в бесталанного матерщинника, мог бы хоть материться вкусно»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о шоу «Ну, так нельзя», ведущими которого являются экс-тренер национальной сборной Леонид Слуцкий и нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба.

Эксперт отметил, что смотреть шоу Слуцкого невыносимо, и даже у него сворачиваются уши.

«Превратился в бесталанного матерщинника, мог бы хоть материться вкусно. Репутационно он очень много потерял за это время. Во времена КВН он был по-настоящему ярким персонажем, но сейчас вызывает только разочарование», - приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, что в шоу участвуют два ведущих и один приглашённый гость из российского футбола. Среди гостей были Роман Павлюченко, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.