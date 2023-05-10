Представитель Магкеева: Стас готовится к операции

Представитель защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева, Александр Клюев, рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, что игрок получилразрыв передней крестообразной связки коленного сустава в матче 26-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

Специалист отметил, что Магкеев готовится к операции, и на данный момент решается, где она будет проходить.

«Чувствует себя хорошо, он сильный парень, что не один раз он уже доказывал и на поле, и в жизни. Вернется еще сильнее. Упасть духом мы ему не дадим, он боец по жизни», - приводит слова Клюева «Матч ТВ».

24-летний футболист принял участие в 19 играх РПЛ нынешнего сезона, но не отметился результативными действиями.