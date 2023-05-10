Стало известно, когда ЭСК РФС рассмотрит решения Кукуяна в матче «Зенит» - «Спартак»

На прошлых выходных в чемпионате России проходил матч между «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы победили со счётом 3:2 и обеспечили себе титул чемпиона России. При этом обсуждаемыми стали два решения Павла Кукуяна, принятые перед вторым голом «Зенита» (перед тем, как счёт сменился с 1:1 на 2:1). Сначала рефери не назначил пенальти в ворота питерцев, а затем не зафиксировал фол в атаке во время голевой атаки «сине-бело-голубых».

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС). Два решения Павла Кукуяна будут рассмотрены на заседании, которое пройдёт в четверг, 11 мая. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

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