Агент Кади рассказал о состоянии своего клиента

Агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, Хелсио Алиск, рассказал о состоянии своего клиента.

«После операции Кади хорошо себя чувствует. Однако пока у нас нет понимания, когда он сумеет вернуться на поле», — приводит слова Алиска «Чемпионат».

Напомним, что 27-летний футболист получил перелом лицевых костей после столкновения с капитаном московского «Спартака» Георгием Джикия в рамках 24-го труа Российской премьер-лиги.

Боржес пополнил ряды «быков» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Карабаха» за два миллиона евро, заключив соглашение до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он принял участие в 11 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.