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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса: «Динамо» могло быть выше»

10 Мая 2023 • 16:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
14.05 16:30

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением о текущем положении «бело-голубых» в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, после 26 туров чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место, имея в своём активе 42 набранных очка. До конца турнира московской команде осталось провести четыре встречи.

«Динамо» могло быть выше. Раздали столько очков, что было необязательно. Но это уже прошлое. Стоит сосредоточиться на будущем», — цитирует Дасу «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 14 мая против соседа по турнирной таблице «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
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