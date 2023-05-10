Защитник «Торпедо» Кутепов рассказал о реакции в молодежной команде на своё отстранение

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, как в молодёжной команде столичного клуба отреагировали на его отстранение.

Футболист отметил, что реакция была спокойной, и никто не удивился этому.

«К ним не впервые отправляют игроков из основной команды. Шапич уже давно тренируется с молодежкой, помимо него были и другие ребята. Никого это особо не удивило», - приводит слова Кутепова «Спорт-Экспресс».

Ранее сам футболист отметил, что перевод в молодёжную команду стал неожиданностью для него.

В текущем сезоне защитник принял участие в 14 играх во всех турнирах, но не мог отметиться результативными действиями.