В «Хапоэле» сомневаются в возможности выкупа Сулейманова – недавно он стал участником драки на поле

В первый день мая «Хапоэль» из Беэр-Шевы обыграл «Маккаби» из Хайфы со счётом 2:1 в чемпионате Израиля. После игры между представителями команд произошла драка, участником которой стал российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов. Теперь ему грозит дисквалификация. При этом «Хапоэль» поддержал игрока – клуб подчеркнул, что Сулейманов не был в той ситуации нападавшим, и что игрок жалеет о причинении боли сопернику.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Хапоэль» может выкупить Сулейманова у «Краснодара» за 1 миллион евро. При этом в израильском клубе сомневаются в осуществлении трансфера из-за ситуации с платежами в Россию в условиях санкций. По этой причине 23-летний Сулейманов может вернуться в «Краснодар», переподписать контракт и снова отправиться в аренду за рубеж. Футболистом интересуются в Турции.