Зобнин: Настанут времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о гегемонии питерского «Зенита».

Игрок отметил, что настанут такие времена, когда команда с берегов Невы снова будет как «булочка» для «красно-белых», как ранее в своё время говорил легендарный наставник столичного клуба Олег Романцев.

«Времена же меняются — все мы не вечны. Сейчас «Зенит», потом другая команда. Времена меняются, как и победители будут другие», - приводит слова Зобнина «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» после победы над «Спартаком» (3:2) в рамках 26-го тура РПЛ за четыре тура до конца национального первенства гарантировал себе золотые медали.