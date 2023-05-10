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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зобнин: Настанут времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»

10 Мая 2023 • 16:08 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о гегемонии питерского «Зенита».

Игрок отметил, что настанут такие времена, когда команда с берегов Невы снова будет как «булочка» для «красно-белых», как ранее в своё время говорил легендарный наставник столичного клуба Олег Романцев.

«Времена же меняются — все мы не вечны. Сейчас «Зенит», потом другая команда. Времена меняются, как и победители будут другие», - приводит слова Зобнина «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» после победы над «Спартаком» (3:2) в рамках 26-го тура РПЛ за четыре тура до конца национального первенства гарантировал себе золотые медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Зобнин
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