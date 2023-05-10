Галактионов отреагировал на недовольство Ивана Игнатьева

Нападающий Иван Игнатьев недоволен количеством своего игрового времени. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

«То, что игрок говорит о том, что недоволен… Ну а что он должен сказать, что доволен? Он трудится, работает, профессионально относится к делу. К нему нет вопросов, а кто выходит в старте решает тренерский штаб», - сказал Галактионов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Наставник «Локомотива» добавил, что все кадровые вопросы по составу будут решаться уже по завершению сезона.

«Локомотив» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Ближайший матч команда проведёт 14 мая – против «Крыльев Советов» на выезде.

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