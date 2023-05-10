Игнатьев: «Мечтаю воссоединиться с Шапи»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев признался, что хочет воссоединиться со своим бывшим партнёром по «Краснодару» Магомедом-Шапи Сулеймановым, который сейчас выступает за «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

Ранее сообщалось, что израильский клуб проявляет интерес к 24-летнему россиянину.

«Хотел бы я воссоединиться с Шапи? Вообще мечтаю, если честно. Мы с ним лучшие друзья и всегда хотели играть вместе. Конечно, я поддерживаю связь с Шапи, мы постоянно общаемся», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Игнатьев провёл за «Локомотив» 24 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,5 миллиона евро.