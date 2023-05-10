Гендиректор «Зенита» Медведев – в числе кандидатов на место в исполкоме РФС

В пятницу, 12 мая, состоится общее собрание Российской премьер-лиги. Представители клубов обсудят выбор кандидатов в исполком Российского футбольного союза.
«На два вакантных места претендуют генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и президент «Сочи» Борис Ротенберг», - комментарий пресс-службы РПЛ приводит ТАСС.
В Лиге отметили, что вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов попросил снять свою кандидатуру.
Добавим, что в чемпионате России сезона 2022/2023 осталось сыграть четыре тура. Чемпион страны уже известен – им стал «Зенит».
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