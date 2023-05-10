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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки»

10 Мая 2023 • 15:06 Комментировать
Рубин
...
Акрон
13.05 18:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о дальнейших перспективах экс-главного тренера ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого. Напомним, что в настоящий момент 52-летний специалист находится без клуба.

«Думаю, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас ещё кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб. Какая команда это может быть? Не знаю, всё зависит от задач клуба», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, что последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул в середине ноября прошлого года. Канчельскис назвал назначение именитого специалиста ошибкой руководства казанского клуба.

После 30 туров Первой лиги «Рубин» расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 59 очков. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Андрей Канчельскис
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