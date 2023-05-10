Конате — о «Лужниках»: «Очень красивый стадион и поле здесь отличное»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате после матча 26-го тура РПЛ против «Торпедо» (5:1) поделился мнением о московском стадионе «Лужники».

Футболист признался, что ему очень приятно играть и забивать на таком огромном стадионе, как «Лужники».

«Лужники» – это топ-арена! Очень красивый стадион и поле здесь отличное. Я стараюсь забивать как можно больше, работаю над улучшением своей результативности», — приводит слова Конате «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 25-летний Конате провёл за «Ахмат» 26 матчей, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. После 26 туров чемпионата России грозненцы занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 43 набранных очка.