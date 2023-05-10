Заявки на проведение Суперкубка принимаются до 20 мая – две уже поданы

Ирина Посиренина, которая возглавляет в Российском футбольном союзе департамент организации и проведения соревнований, высказалась на тему проведения ближайшего матча за Суперкубок.

По словам Посирениной, на сегодняшний день РФС принял две заявки. Речь идёт о стадионе в Казани и «ВТБ Арене» в Москве.

«До 20 мая мы принимаем заявки. До этой даты регионам совместно с клубами и стадионами необходимо подписать заявочный меморандум, который будет направлен в РФС для дальнейшего принятия решения о месте проведения Суперкубка», - сказала Посиренина, чьи слова приводит ТАСС.

В матче за Суперкубок России будут играть чемпион и обладатель национального кубка. На сегодняшний день формула матча за трофей выглядит так: «Зенит» (чемпион) против ЦСКА / «Краснодар» - «Урал» (ЦСКА уже вышел в суперфинал Кубка России и ждёт соперника).