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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назначены судьи на матчи «Зенита» и «Спартака»

10 Мая 2023 • 14:34 Комментировать

Российский футбольный союз опубликовал информацию о судейских назначениях на матчи ближайшего, 27-го тура Премьер-лиги. Приведём данные о том, кто будет работать на играх топовых команд российского чемпионата.

«Сочи» - «Ростов». Арбитр – Ян Бобровский, ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Рустам Мухтаров;

«Химки» - «Спартак». Арбитр – Евгений Кукуляк, ВАР – Алексей Амелин, АВАР – Егор Болховитин;

«Зенит» - «Краснодар». Арбитр – Роман Сафьян, ВАР – Сергей Карасёв, АВАР – Николай Ерёмин;

ЦСКА – «Торпедо». Арбитр – Виталий Мешков, ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Максим Ковалёв;

«Крылья Советов» - «Локомотив». Арбитр – Артём Любимов, ВАР – Артём Чистяков, АВАР – Варанцо Петросян.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Виталий Мешков Ян Бобровский Артём Любимов Евгений Кукуляк Роман Сафьян
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