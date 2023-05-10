Назначены судьи на матчи «Зенита» и «Спартака»

Российский футбольный союз опубликовал информацию о судейских назначениях на матчи ближайшего, 27-го тура Премьер-лиги. Приведём данные о том, кто будет работать на играх топовых команд российского чемпионата.
«Сочи» - «Ростов». Арбитр – Ян Бобровский, ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Рустам Мухтаров;
«Химки» - «Спартак». Арбитр – Евгений Кукуляк, ВАР – Алексей Амелин, АВАР – Егор Болховитин;
«Зенит» - «Краснодар». Арбитр – Роман Сафьян, ВАР – Сергей Карасёв, АВАР – Николай Ерёмин;
ЦСКА – «Торпедо». Арбитр – Виталий Мешков, ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Максим Ковалёв;
«Крылья Советов» - «Локомотив». Арбитр – Артём Любимов, ВАР – Артём Чистяков, АВАР – Варанцо Петросян.
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