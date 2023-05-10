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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кукуян не получил назначений на ближайший тур РПЛ – он работал на матче «Зенит» - «Спартак»

10 Мая 2023 • 14:28 Комментировать
Факел
...
Пари НН
13.05 18:00

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи 27-го тура чемпионата России. Павел Кукуян, который на прошлых выходных работал на игре «Зенит» - «Спартак», не получил назначений – ни как главный рефери, ни как ВАР.

Стоит сказать, что несколько решений Кукуяна в матче «Зенит» - «Спартак» (3:2) вызвали резонанс и обсуждаются до сих пор. В ближайшее время разобрать эти моменты должна ЭСК РФС.

А вот Сергей Иванов, который на игре «Зенит» - «Спартак» работал в качестве ВАР, получил назначение. Он будет работать в поле на матче «Факел» - «Пари НН» в воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Иванов Павел Кукуян
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