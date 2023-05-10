Гарре: «В «Крыльях» никто не думает о вылете»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре поделился мнением о текущем положении самарской команды в турнирной таблице чемпионата России.

По словам аргентинского футболиста, в «Крыльях Советов» никто не думает о вылете в Первую лигу, несмотря на то, что самарцы сейчас находятся в непростом положении.

«Мы будем продолжать усердно работать, у нас собраны качественные игроки. Будем стремиться улучшить свои позиции в следующих матчах», — приводит слова Гарре «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей самарскую команду отделяет одно очко.