Карасёв признал ошибку в разговоре с Карпиным – раскрыт диалог арбитра и тренера

РФС опубликовал ролик, в котором раскрывается часть переговоров судей во время недавнего матча Премьер-лиги между «Зенитом» и «Ростовом». В ролик вошёл диалог арбитра Сергея Карасёва и тренера ростовчан Валерия Карпина после финального свистка.

- А фол на линии штрафной, это не карточка? – спросил Карпин.

- Я, скорее всего, не показал, да… - признал Карасёв.

- Скорее всего? Нам всё время показывают!

- Георгич, подожди, там момент сложный. Я думал о карточке, но время уже ушло, много времени прошло. Георгич, ну, бывают ошибки.

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» 16 апреля завершился вничью со счётом 0:0.