Конате: «В Грозном другая культура, по сравнению с остальными городами вашей страны»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате поделился мнением о Грозном.

Буркинийский футболист назвал Грозный одним из лучших городов России, отметив, что тамошняя атмосфера сильно отличается от той, которая царит в других населённых пунктах нашей страны.

«Грозный — мусульманский город, в нём другая культура, по сравнению с остальными городами вашей страны. Если бы у меня была возможность что-то поменять в Грозном, я бы ничего не стал делать, в этом городе всё спокойно», — приводит слова Конате «РБ Спорт».

Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл в составе грозненской команды 26 матчей, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.