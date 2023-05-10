РФС показал перепалку Семака с арбитром Карасёвым

На канале Российского футбольного союза в YouTube вышел ролик, в котором раскрывается часть переговоров судей во время матча «Зенит» - «Ростов» (ничья 0:0). Тогда в поле работала бригада Сергея Карасёва, а в качестве ВАР трудился Павел Кукуян.
В ролик попал момент, на котором главный тренер «Зенита» Сергей Семак предъявляет претензии Карасёву.
- Богданыч… - говорит Карасёв.
- Три фола! – перебивает Семак.
- Где?
- Когда он прокинул – сбили – чистейший фол!
- Давайте спокойно, потом посмотрите повторы. Не надо. Богданыч, ведите себя культурно. Я больше подходить не буду, я просто… С праздником и поспокойнее.
Бан пользователя