РФС показал перепалку Семака с арбитром Карасёвым

На канале Российского футбольного союза в YouTube вышел ролик, в котором раскрывается часть переговоров судей во время матча «Зенит» - «Ростов» (ничья 0:0). Тогда в поле работала бригада Сергея Карасёва, а в качестве ВАР трудился Павел Кукуян.

В ролик попал момент, на котором главный тренер «Зенита» Сергей Семак предъявляет претензии Карасёву.

- Богданыч… - говорит Карасёв.

- Три фола! – перебивает Семак.

- Где?

- Когда он прокинул – сбили – чистейший фол!

- Давайте спокойно, потом посмотрите повторы. Не надо. Богданыч, ведите себя культурно. Я больше подходить не буду, я просто… С праздником и поспокойнее.