Игрок «Химок» Скворцов: «Надежда умирает последней»

Защитник подмосковных «Химок» Лев Скворцов высказался о борьбе за сохранение места в элитном дивизионе чемпионата России.

«Надежда умирает последней. Все верим, что получится исправить ситуацию. Если выиграем одну встречу из ближайших трёх, и «Пари НН» не наберёт очки, то всё решится в последней игре», - приводит слова футболиста Legalbet.kz.

Следующий поединок «Химки» проведут против московского «Спартака». Встреча состоится в субботу, 13 мая.

За четыре тура до завершения сезона подмосковный клуб с 17 очками занимает предпоследнее место. Отставание от идущего 14-м «Пари НН» составляет шесть баллов.