Депутат Милонов: «Черчесов поддерживает имидж российской тренерской школы в мире»

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о работе известного российского тренера Станислава Черчесова на посту наставника «Ференцвароша».

Напомним, Черчесов дважды подряд сумел выиграть с «Ференцварошем» чемпионат Венгрии. Милонов считает, что большое количество российских клубов хотели бы видеть у себя именитого тренера.

«Место Черчесову, конечно, в России. Я уверен, что огромное количество клубов посчитало бы честью для себя, если бы он стал их тренером. С другой стороны, приведя венгерскую команду к победе, он поддерживает имидж российской тренерской школы в мире», — цитирует депутата «РБ Спорт».

Напомним, что до «Ференцвароша» Черчесов работал в таких командах, как «Спартак» и «Динамо». Также специалист возглавлял сборную России, с которой сумел дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.