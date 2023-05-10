Широков обратился к клубам РПЛ после пятого подряд чемпионства «Зенита»

Бывший футболист сборной России Роман Широков обратился к клубам РПЛ после досрочного чемпионства «Зенита». Подопечные Сергея Семака в пятый раз подряд стали чемпионами страны.

«Не надоело ли наблюдать за чемпионством «Зенита»? Поднимайте свой уровень и составляйте конкуренцию, чтобы не было скучно наблюдать за чемпионством «Зенита», - приводит слова Широкова издание «Чемпионат».

Напомним, что в матче 26-го тура Российской премьер-лиги команда Семака дома победила московский «Спартак» (3:2) и досрочно гарантировала себе золотые награды.

Следующий матч «Зенит» сыграет на своем поле с «Краснодаром».