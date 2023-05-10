Байдачный: «Ахмат» заслуживает место в топ-5 РПЛ»

Экс-наставник «Ахмата» Анатолий Байдачный высказался о перспективах грозненского клуба в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Они могут легко повторить свое достижение сезона-2016/2017 года, когда тоже были в пятерке. «Ахмат» заслуживает место в топ-5 РПЛ. Приход нового главного тренера всегда дает всплеск», - передает слова Байдачного Legalbet.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 43 балла и располагается на пятом месте в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны грозненская команда встретится с московским «Динамо».