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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Байдачный: «Ахмат» заслуживает место в топ-5 РПЛ»

10 Мая 2023 • 13:46 Комментировать

Экс-наставник «Ахмата» Анатолий Байдачный высказался о перспективах грозненского клуба в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Они могут легко повторить свое достижение сезона-2016/2017 года, когда тоже были в пятерке. «Ахмат» заслуживает место в топ-5 РПЛ. Приход нового главного тренера всегда дает всплеск», - передает слова Байдачного Legalbet.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 43 балла и располагается на пятом месте в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны грозненская команда встретится с московским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Анатолий Байдачный Ахмат
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